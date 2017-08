Project Burgerinitiatieven Zevenaar van start

ZEVENAAR - De gemeente Zevenaar heeft € 100.000 beschikbaar gesteld om vernieuwingen op gebied van zorg en welzijn te stimuleren. Met deze subsidieregeling is het mogelijk voor inwoners om hun ideeën in te dienen en te verwezenlijken.

Het project Burgerinitiatieven wordt in samenwerking met welzijnsorganisatie Caleidoz uitgevoerd. Het doel is in de toekomst de zorgen die nodig zijn te kunnen blijven verlenen en nog verder te vernieuwen. Individuele inwoners en vrijwilligersorganisaties kunnen vanaf 1 september een aanvraag indienen.

Ideeën kunnen vanaf 1 september tot en met 30 september 2017 online ingediend worden op www.burgerinitiatievenzevenaar.nl of via info@burgerinitiatievenzevenaar.nl. Zodra de aanvraagtermijn verstreken is, worden alle aanvragen gecheckt door een adviescommissie van inwoners. Als de aanvragen voldoen aan de gestelde criteria, worden ze geplaatst op de website www.burgerinitiatievenzevenaar.nl. Deze wordt op vrijdag 1 september gelanceerd.

In november kunnen alle inwoners van de gemeente Zevenaar vervolgens stemmen op het project dat hen het meest aanspreekt. De projecten met de meeste stemmen worden met positief advies voorgelegd aan het college van B&W. Per project is er een maximaal budget van € 10.000 beschikbaar.

Het is van belang dat de ingediende aanvraag een bijdrage kan leveren aan bijvoorbeeld duurzaamheid of innovatie in de leefomgeving, de leefbaarheid of gelijkwaardigheid in de gemeente of het versterken van preventie en eigen kracht.