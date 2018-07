Elf sollicitanten voor het burgemeestersambt in Zevenaar

DOESBURG - Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Zevenaar, met circa 44.000 inwoners, hebben zich elf sollicitanten gemeld bij Clemens Cornielje, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. Daarvan zijn er vier van het CDA, twee van GroenLinks, twee van de VVD, één van 50Plus, één van de Lokale partij en één overige.

Onder de kandidaten bevinden zich zeven (oud- en/of waarnemend-)burgemeesters, één (oud)wethouder, één (oud)volksvertegenwoordiger (Europees parlement, rijk, provincie, gemeente). De overige kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs of de sector dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van de 42 tot 62 jaar, onder hen bevinden zich twee vrouwelijke kandidaten.

In de aankomende weken voert de Gelderse commissaris van de Koning gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreekt hij alle sollicitanten met de door de gemeenteraad van Zevenaar ingestelde vertrouwenscommissie. In gezamenlijk overleg wordt een selectie van de sollicitanten vastgesteld waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.

De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, vergezeld met een advies van de commissaris van de Koning, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend, is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting in november in de gemeenteraad van Zevenaar worden vastgesteld. De beëdiging vindt dan eind december plaats. De commissaris van de Koning treedt in deze procedure op als rijksheer.