Architectonische kunst in de Raadskelder

DOESBURG - De derde expositie van Stichting de Raadskelder van dit seizoen is getiteld Leven. Te zien is architectonische kunst van Kristie Legters, in combinatie met beelden van Lara Vos. De expositie wordt geopend op zondag 5 augustus tussen 15.00 en 17.00 uur en is daarna te zien op zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur in de Raadskelder onder het stadhuis.



Kristie Legters, geboren en getogen in Winterswijk, maakt architectonisch beeldend werk. Ze laat op het platte vlak en in de ruimte haar visie op de gebouwde stad en de beleving van ruimte zien. Haar werk is vooral herkenbaar in compositie, kleur- en vormgebruik. Kristies schilderijen en pentekeningen variëren in figuratieve en vereenvoudigde voorstellingen, soms wordt het werk abstract. In de ruimte maakt zij architectonische objecten, die op de grond, op tafel of aan de wand getoond kunnen worden. Haar laatste werk bestaat uit architectonische collages, met de titel Passage. Hierin herkent de kijker fragmenten van het Stedelijk Lichaam. Zo blijft haar (eigen) gebouwde stad boeien.

Wie voor het eerst met de beelden van Lara Vos wordt geconfronteerd, ziet niet alleen intrigerende kunstwerken, maar ook dat haar werkwijze als zodanig heel ongebruikelijk is. Lara's beelden zijn eigenzinnig en volkomen intuïtief, echter met grote precisie en vakmanschap gemaakt. Haar beelden lijken voort te komen uit een soort oergevoel. Het materiaal is altijd koper. De structuur van het materiaal past bij haar, het is vrouwelijk en zacht, maar tegelijkertijd ook stoer en mannelijk. Haar beelden dragen, ook door de materiaalkeuze, van meet af aan de yin en yang in zich: het zich moeiteloos naar elkaar voegen en in elkaar opgaan van tegengestelde krachten.