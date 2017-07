Voetbaltraining speciaal voor meiden

KLARENBEEK – Dit najaar biedt Meidenvoetbalschool Twente opnieuw trainingen aan in Klarenbeek. Meiden van zeven tot en met zestien jaar uit de omgeving van Klarenbeek zijn welkom mee te trainen. Aanmelden kan via de website van Meidenvoetbalschool Twente. Op vrijdag 15 september wordt een open training gehouden voor iedereen die kennis wil komen maken.

De Meidenvoetbalschool Twente heeft in het najaar van 2016 voor het eerst haar trainingsmodule aangeboden in de omgeving Klarenbeek. Twintig voetbalsters hebben tien voetbaltrainingen gevolgd op de velden van SC Klarenbeek. Zowel Joost du Gardijn, initiatiefnemer en eigenaar Meidenvoetbalschool Twente, als de deelneemsters en de vereniging waren zeer enthousiast over het aanbod en de resultaten. Een goede reden om ook dit najaar weer trainen aan te bieden in Klarenbeek.

Joost du Gardijn: “In de nieuwe trainingsmodule zullen we de meiden in een prettige leeromgeving op het mooie hoofdveld van onze gastheer SC Klarenbeek wederom leuke en uitdagende trainingen gaan aanbieden. Hiermee zullen we het niveau van de meiden gaan verbeteren.”

De trainingsmodule bestaat uit tien trainingen, waarvan de eerste plaatsvindt op vrijdag 22 september. Er wordt gewerkt aan balbezit, techniek en spelinzicht en er is veel persoonlijke aandacht. Er wordt elke vrijdag getraind van 18.00 tot 19.15 uur, onder leiding van (oud)trainers en (oud)speelsters van FC Twente Vrouwen en andere ervaren voetbaltrainers en -trainsters. Eén van hen is oud-speelster van FC Twente Vrouwen, Lisanne van Gurp.

Er zijn nog plaatsen voor enthousiaste speelsters die graag tien extra voetbaltrainingen willen volgen in het nieuwe seizoen om zichzelf te ontwikkelen. Wie eerst kennis wil maken met Meidenvoetbalschool Twente en haar manier van trainen, kan meedoen met de gratis open training op vrijdag 15 september, tussen 18.00 en 19.00 uur bij SC Klarenbeek. De open training staat onder leiding van Kirsten Bakker, oud-speelster van FC Twente en PEC Zwolle. Aanmelden voor de Open Training is noodzakelijk en kan via www.meidenvoetbalschooltwente.nl.