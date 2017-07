Budget Advies Centrum zoekt vrijwilligers

BRUMMEN - Het Budget Advies Centrum in de gemeente Brummen zoekt vrijwilligers. Gezocht worden administratieve alleskunners met een sociaal hart voor het ondersteunen van mensen die om uiteenlopende redenen zelf de administratie van hun huishouden niet meer onder controle hebben.

Het Budget Advies Centrum (BAC) helpt mensen die om uiteenlopende redenen in de financiële problemen zijn geraakt en er zelf niet uit komen. Het BAC zet samen met de cliënt lijnen uit om de problemen zo snel en adequaat mogelijk op te lossen. Hierbij is het werken aan zelfredzaamheid van de cliënt een belangrijke component.

Bij aanmelding blijkt vaak dat er geen structuur in de administratie zit of zelfs dat de (thuis)administratie in zijn geheel ontbreekt. Vaak is er geen of onvoldoende inzicht in inkomsten- en uitgavenpatronen en weten mensen niet of er achterstanden of schulden zijn. Op deze klussen worden vaak vrijwilligers ingezet die ondersteund worden door de beroepskracht.

Vrijwilligers werken binnen een team van gemotiveerde collega’s. Ze begeleiden de cliënt zelfstandig, maar kunnen bij vragen terugvallen op elkaar en op de betrokken beroepskracht. Belangstellenden kunnen meer informatie over deze vrijwilligersfunctie vinden op www.welzijnbrummen.nl, onder het kopje vrijwilligerscentrale.

Aanmelden kan bij Don van Dalen, sociaal werker van het BAC bij Stichting Welzijn Brummen, tel. 0575 - 561988 of d.vandalen@welzijnbrummen.nl.