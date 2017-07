Gastgezinnen gezocht

REGIO - Uitwisselingsorganisatie YFU (Youth for Understanding) is op zoek naar gastgezinnen in Gelderland. YFU maakt het al bijna zestig jaar mogelijk dat middelbare scholieren uit alle delen van de wereld naar Nederland komen, zodat zij met de Nederlandse cultuur kennis kunnen maken en Nederlands kunnen leren. De gastgezinnencampagne voor het schooljaar 2017-2018 is gestart en daarom is YFU op zoek naar families die het leuk zouden vinden om onderdak te bieden aan een buitenlandse scholier. Afhankelijk van het land van herkomst komen ze voor een semester (van augustus tot eind december) of voor een heel schooljaar. Ze gaan in Nederland naar een gewone middelbare school. Gastgezinnen krijgen geen financiële vergoeding voor het onderdak, maar de kosten voor bijvoorbeeld school, lidmaatschappen en uitjes worden wel betaald door YFU of door de scholier.

www.yfu.nl

Geja Schoonman, tel. 06 - 13404525