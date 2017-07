Gemeente compenseert duur PlusOV-gebruik

BRUMMEN – De gemeente Brummen compenseert de kosten van PlusOV tussen de 20 en 25 kilometer. Mensen die momenteel gebruik maken van dit soort vervoer komen op deze afstand voor hoge kosten te staan.

Binnen de regio kunnen inwoners met een Wmo-indicatie bij PlusOV terecht voor vervoer tot 20 kilometer. Hiervoor betalen zij 0,15 euro per kilometer. Buiten de regio, op afstanden groter dan 25 kilometer, verzorgt Valys het vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Wie een rit wil maken tot 25 kilometer, moet daarvoor gebruik maken van PlusOV. Voor de ritten tussen de 20 en 25 kilometer betalen reizigers 1,70 euro per kilometer. Dat kan dus behoorlijk oplopen als iemand regelmatig naar een bestemming in die kilometerzone moet reizen.

Wethouder Jolanda Pierik heeft aan de gemeenteraad toegezegd de hardheidsclausule toe te passen voor inwoners met een Wmo-indicatie die ritten tussen de 20 en 25 kilometer maken met PlusOV. Met een hardheidsclausule heeft het college de mogelijkheid om in bepaalde situaties van de bestaande regeling af te wijken.

Valys gaat haar landelijke regeling aanpassen, zodat mensen voor ritten vanaf 20 kilometer bij deze maatschappij terecht kan. Er is nog niet bekend wanneer reizigers daar gebruik van kunnen maken. Tot die tijd wil de gemeente Brummen haar inwoners graag ondersteunen. Dit betekent dat inwoners met een Wmo-indicatie voor ritten tussen 20 en 25 kilometer bij PlusOV door de gemeente gecompenseerd worden: zij krijgen het verschil tussen 1,70 en 0,15 euro per rit vergoed, dus 1,55 euro per kilometer per rit. Dit geldt tot Valys de regeling heeft aangepast.

Inwoners van Brummen die met deze situatie te maken hebben, kunnen contact opnemen met Team voor Elkaar. Dit kan elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur via tel. 0575 – 568568 of per e-mail via info@teamvoorelkaar.nl.