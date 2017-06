Cas de Vaal in het zonnetje gezet bij het Thomassen Mannenkoor

RHEDEN - In maart 1992 werd Cas de Vaal lid van het Thomassen Mannenkoor in Rheden en ging zingen als tweede bas. Na twee jaar werd Cas benaderd door het bestuur of hij bibliothecaris wilde worden voor het koor. De bibliotheek was gevestigd in een ruimte bij de Thomassen motorenfabriek. Na een korte bedenkperiode ging hij aan de slag om de bibliotheek naar zijn hand te zetten. Dit vergde veel uren. En nu, na vele jaren, heeft Cas onlangs het stokje overgedragen aan Joop Kamphuis. Tijdens de laatste ledenvergadering is Cas, met algemene instemming van de leden, benoemd als lid van verdienste. Na het jaarlijkse optreden van het koor in de Hervormde Kerk in Rheden, vond in het gebouw van Slagvaardig de afsluiting van het seizoen plaats. Bij deze gelegenheid werd Cas in het zonnetje gezet door de voorzitter Louis Schennink. Hij spelde hem de gouden speld van de K.N.Z.B voor het 25-jarig lidmaatschap van de bond. Natuurlijk kreeg Cas de daarbij behorende oorkonde. Cas was aangenaam verrast met deze onderscheiding. Hij hoopt nog vele jaren te zingen bij het Rhedens mannenkoor.