Van Dam bezoekt Veluwe op fiets

RHEDEN - Op maandag 26 juni bracht staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam een werkbezoek aan de Veluwe. De Veluwe werd dit voorjaar door het Nederlandse publiek uitgeroepen tot één van de winnaars van de verkiezing van het Mooiste Natuurgebied van Nederland.

Ontvangen door Gelders gedeputeerde Bea Schouten, wethouder Nicole Olland van de gemeente Rheden en Luc Berris van Natuurmonumenten fietste de staatssecretaris over de Posbank, de Zijpenberg en langs de Rhedense schaapskudde, allemaal onderdelen van Nationaal Park Veluwezoom. Gastheer in het gebied was gebiedsmanager Jeroen de Koe van Natuurmonumenten die het gezelschap de Veluwe liet zien.

In Nationaal Park Veluwezoom bezocht de staatssecretaris plekken waar goed te zien is hoe gewerkt wordt aan de juiste balans tussen natuurbescherming en natuurbeleving, het ontvangen van publiek. In het gebied, waar jaarlijks 2,5 miljoen bezoekers komen, wordt gewerkt aan verbetering van routes en paden. Doel daarvan is de verschillende recreatieve gebruikers beter van elkaar te scheiden. Zo hebben mountainbikers geen hinder van wandelaars en andersom. Door paden te verbeteren of te verleggen is kwetsbare natuur beter te beschermen.

‘Recreatieve zonering’ is een onderdeel van de VeluweAgenda waaraan provincie, Veluwse gemeenten, recreatiebedrijven, grondeigenaren en terreinbeherende organisaties samenwerken om de Veluwe weer nummer één te maken als aantrekkelijk verblijf voor bewoner, bezoeker en toerist. Volgens de ambities in de VeluweAgenda is de Veluwe in 2025 de meest gastvrije bestemming van Nederland. Op de Veluwe is dan een hoge biodiversiteit van flora en fauna in balans met een unieke beleving van landschap, erfgoed, dorpen en steden. De vrijetijdseconomie is in 2025 gezond en het aanbod is gericht op de vraag van recreant en toerist.