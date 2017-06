DOESBURG - Afgelopen vrijdag vond de opening plaats van de IJsselbiënnale op de IJsselkade in Doesburg. Deze kunstroute van 26 kunstwerken is te zien langs de 100 kilometer lange fiets- en wandelroute door onze mooie Hanzesteden en uiterwaarden.

Voor de start van het evenement werden eerst alle kunstenaars voorgesteld aan de genodigden en het publiek. Daarna werd door de kunstenaars en genodigden een fles champagne geopend en met deze knallen werd de IJsselbiënnale geopend. Voor alle aanwezigen was er een glas champagne om dit te vieren.

Vanaf de trappen op de kade is het eerste kunstwerk al te zien. Twee grote woorden - ME en WE – zijn onder elkaar geplaatst door Benjamin Bergmann. De typografisch gespiegelde sculptuur van de twee persoonlijk voornaamwoorden reflecteert de landschappelijke omgeving. Bergmann drukt er mee uit dat persoonlijke overwegingen moeten worden gezien in het licht van een gezamenlijk belang. Zijn boodschap is dat het ‘ik’ ondergeschikt is aan het ‘wij’, maar dat het ‘wij’ ook tegemoet kan komen aan het ‘ik’. In de context van het thema klimaatverandering stelt het nadrukkelijk de verantwoordelijkheidskwestie aan de orde in een kunstwerk dat zowel reflectief is, als een geopolitiek statement.

De sculpturen van Marieke de Jong, die geplaatst zijn op de Didamseweg vlak bij de sluis, maken architectuur en de omgeving inzichtelijk. In haar heldere sculpturen zie je hoe de dingen in elkaar zitten. Ze betrekt daarbij altijd nadrukkelijk de ruimte er omheen en werkt tegelijkertijd met het idee van gezichtsbedrog. Wat ruimtelijk oogt, kan bij haar plat zijn, of andersom. Daardoor zijn haar beelden altijd verrassend. Haar beeld aan de Barend Ubbinkweg in Doesburg heeft die paradoxale dynamiek van het statische ook als uitgangspunt. Het stratenplan van Doesburg is al 500 jaar hetzelfde maar de waterwegen verplaatsen zich voortdurend. Voor haar beeld baseert Marieke de Jong zich op een oude gietijzeren lantaarnpaal die rond 1900 is gegoten door Ubbink IJzergieterij (nu Gieterij Doesburg). Van oudsher is de IJssel de rivier van de ijzergieterijen, die de voorlopers zijn van de Hoogovens in IJmuiden. Het beeld ‘Cardo’ gaat ook uit van markeringen voor de scheepvaart. Als er een obstakel in het vaarwater is, wordt dat bijvoorbeeld aangegeven met een zogenaamde ‘cardinale betonning’. De twaalf objecten van Marieke de Jong verwijzen naar die aanwijzing: ze maakt hiermee de verbinding tussen stad en water zichtbaar.

