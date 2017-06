Rotary steunt CliniClowns

BRUMMEN – Rotary Brummen Engelenburg steunt CliniClowns. Op landgoed Wientjesvoort in Vorden staat een studio, die door de Rotarians wordt gefaciliteerd.

CliniClowns Winfred den Hoed en Gerard Walters gebruiken de studio om uitzendingen te maken voor kinderen die langdurig ziek zijn. De uitzendingen zijn vooral bedoeld voor kinderen die thuis zijn en dus niet in het ziekenhuis bezoek krijgen van de Clowns.

Het duo heeft een oude directiekeet gekregen van Toolsrent, die dienst gaat doen als studio. De keet staat op het landgoed van Friso en Ineke Woudstra in Vorden.

Friso Woudstra, lid van Rotary Brummen Engelenburg, stelde bij deze club voor om de CliniClowns te steunen. In het begin moesten de clowns een 50 meter lange internetkabel uitrollen naar hun caravan om online te kunnen gaan. Rotary Brummen Engelenburg zorgde er onder andere voor dat ze een glasvezel kregen, deze groeven de leden eigenhandig voor ze in.

De caravan die de clowns nu gebruiken is bijna dertig jaar oud. Hij is vochtig en in de winter niet te gebruiken, omdat er geen verwarming in zit. De voormalige directiekeet kunnen ze ombouwen naar een studio. Rotary Brummen Engelenburg zal de CliniClowns faciliteren, zodat ze online interactieve tv-producties kunnen blijven maken voor zieke kinderen.

CliniClowns Soest en Dikkie ontvangen sleutel van keet van Tessa Beusink van Toolsrent onder toeziend oog van Friso Woudstra (links) en Henry Hegeman (rechts) – foto: Léontine van Geffen - Lamers