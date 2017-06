RHEDEN - In het openluchtzwembad in Rheden vindt van 3 tot en met 7 juli de Zwemvierdaagse plaats. Iedere avond tussen 18.00 en 20.00 uur kan er gezwommen worden. Zwem 250 of 500 meter per dag voor de begeerde medaille.

Zwemdiploma A is verplicht. De kosten bedragen 7,50 euro per persoon. Inschrijven kan op maandag of dinsdag bij het zwembad. Woensdag kunnen deelnemers verkleed zwemmen.

www.pfcrheden.nl