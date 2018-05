Belevingsvlucht: hoe klinkt een overkomend vliegtuig?

REGIO – Hoe klinkt het nou werkelijk als er straks meer vliegverkeer over de regio komt, op weg van of naar Lelystad Airport? Woensdag 30 mei worden vier belevingsvluchten uitgevoerd, zodat inwoners van de regio zelf kunnen horen of en wat voor overlast inkomende en vertrekkende vliegtuigen veroorzaken.

Er wordt veel gesproken over de nieuwe aanvliegroutes voor Lelystad Airport, die vanaf volgend jaar in gebruik moeten worden genomen. Als een vliegtuig op een hoogte van 6000 voet passeert, is de geluidsoverlast vergelijkbaar met een vrachtwagen die op 60 meter afstand met 80 kilometer per uur langsrijdt. Maar hoe klinkt dat nou eigenlijk? Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt woensdag 30 mei een zogenaamde belevingsvlucht, zodat inwoners van Gelderland en Overijssel kunnen ervaren hoe het als een vliegtuig de zogenoemde laagvliegroutes over hun woonplaats vliegt.

Er worden vier vluchten uitgevoerd. Eerst staat een dalende aankomstvlucht vanaf Tiel op de planning. Deze passeert om 15.38 Hoenderloo, Beekbergen en Klarenbeek. De stijgende vertrekvlucht vanaf Lelystad wordt om 16.59 uur verwacht in Teuge, Twello en Klarenbeek en passeert om 17.02 uur Eerbeek. Dan is er een tweede stijgende vertrekvlucht vanaf Lelystad die om 17.35 uur over Teuge, Twello en Klarenbeek komt en daarna over Beekbergen en Hoenderloo. De vierde en laatste vlucht is een dalende aankomstvlucht vanaf Rhenen, die om 18.04 uur Hoenderloo, Beekbergen en Klarenbeek passeert.

Dit is de voorlopige planning. Op www.stichtingreddeveluwe.nl staan op woensdag 30 mei de definitieve tijden. Als het te bewolkt is of te hard waait, gaat de vlucht niet door.