Klompenpad geopend

OOSTERHUIZEN - Het was stralend weer zaterdag tijdens de feestelijke opening van het Albapad in Oosterhuizen. Dit Klompenpad van 11 kilometer voert door het buitengebied van Oosterhuizen. Wandelaars komen langs enk, stuwwal, door bos en een voormalig oerbos. Wethouder Mark Sandmann (links op foto) van de gemeente Apeldoorn, Martin Burger van de werkgroep Albapad en directeur-bestuurder Arjan Vriend (rechts) van Stichting Landschapsbeheer Gelderland verrichten de opening met de hulp van een aantal kinderen. Het Albapad is het 108e Klompenpad in Nederland.