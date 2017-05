Derde editie ZOOM! Kamermuziekfestival

REGIO - De derde editie van het kamermuziekfestival ZOOM! vindt plaats van 1 tot en met 5 juni. ZOOM! is een jaarlijks terugkerend klassieke-muziekevenement op internationaal niveau, geprogrammeerd door de musici van het bekende Ruysdael Kwartet. Met trots presenteert de organisatie opnieuw een festival met musici uit binnen- en buitenland in de prachtige omgeving van de Veluwezoom en de IJssel. In een lang Pinksterweekend geven de musici van het Ruysdael Kwartet samen met hun gasten bijzondere kamermuziekconcerten op prachtige locaties in Rheden, Rozendaal en Doesburg.

Naast de bijzondere concerten is er ook speciaal voor het festival gemaakt educatieprogramma voor leerlingen van acht basisscholen uit de regio. Als afsluiting van dit programma geven de leerlingen samen met de musici van het Ruysdael Kwartet concerten in verzorgingstehuizen in de regio. Voor amateurensembles en studenten van het conservatorium geven de aanwezige internationale topmusici masterclasses.

Jan Terlouw opent op 1 juni het kamermuziekfestival om 20.15 uur in de Dorpskerk van Rheden. Daarna verzorgt de internationale sterpianiste Nino Gvetadze een optreden. Zij speelt een selectie uit de dromerige Préludes voor piano van Claude Debussy.

Op vrijdag 2 juni is om 20.15 uur een optreden in de Grote Kerk van Velp met het Ruysdael Kwartet en Widmann. Het Ruysdael Kwartet neemt het podium met hun goede vriend én internationale sterklarinettist, -componist en -dirigent Jörg Widmann. Deze unieke avond begint met het Mozarts vrolijke ‘Jagd Quartett’.

3 Juni is er om 15.30 uur een pannenkoekenfamilieconcert in de Sint-Nicolaaskerk in Ellecom. Sopraan Johannette Zomer en bas-bariton Frans Fiselier brengen samen met acteur Peter Lusse (bekend van TV en musical) de Bruiloft van Figaro. Alleen het wordt deze keer een iets ander verhaal…Na het concert bakken vier wethouders uit de gemeenten Rozendaal, Rheden en Doesburg pannenkoeken voor alle aanwezigen.

4 Juni staat in het teken van het Fietsrouteconcert. Op de fiets bezoeken deelnemers een serie verrassende concertjes. Er zijn drie routes uitgezet, die om 12.30 uur starten bij de Nederlands hervormde Kerk in Laag-Soeren, de Kerk van Rozendaal en de Gelderse Toren in Spankeren. Het slotconcert voor alle routes is om 16.30 uur in de Dorpskerk van Rheden met Calefax Rietkwintet speelt Pelgrimage.

In de avond, om 20.15 uur, vindt het enige gratis toegankelijke concert van ZOOM! plaats; een openluchtconcert aan de IJsselkade van Doesburg. Bruisend muziekspektakel in een Rebels jasje van Het Gelders Orkest. Samen met het Ruysdael Kwartet, Johannette Zomer en Frans Fiselier begint een reis door het Weense muzieklandschap. waar het niet gaan kan.

Zondag 5 juni is er om 11.00 uur een koffieconcert Johannette Zomer, Frans Fiselier, Lucie Horsch & Het Ruysdael Kwartet in de Gasthuiskerk in Doesburg. En om15.45 uur is er het slotconcert in de Grote Kerk van Velp.

Alle informatie, de locaties, aanvangstijden, musici en het hele programma is te vinden op www.zoomfestival.nl. Ook kunnen geïnteresseerde amateurensembles (strijkers, blazers en andere musici in verschillende bezettingen) zich daar aanmelden voor de masterclasses.

