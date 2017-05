Bloemenzee

EERBEEK - Het is ineens zomer, we gaan lekker weer met z'n allen naar buiten. En na een laat weekje met nachtvorst was het ook tijd om tuin, balkon en terras aan te kleden met fleurige zomerbloeiers.

Wie op zoek was naar éénjarige en uitbundig bloeiende planten, kon daarvoor weer perfect terecht op het Oranje Nassauplein in Eerbeek. De jaarlijkse bloemenmarkt op Hemelvaartsdag is een traditie waar heel veel mensen gebruik van maken om kleur en geur in de zomer te brengen. Of om kruiden- en fruitplanten aan te schaffen. Want steeds meer mensen hebben graag een bak verse kruiden bij de hand of smullen van aardbeien uit eigen tuin of pot. Er stonden voor dat alles heel veel planten naar kopers te lonken. Een viskraam, de muzikanten van Eendracht en de vaste terrassen van het Oranje Nassauplein maakten verder dat het er goed toeven was. Het Eerbeekse winkelplein is ook een uitstekende locatie voor een dergelijke activiteit en na afloop waren ook de handelaren dik tevreden met de verkoop. - foto: Wencel Maresch