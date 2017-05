Bewoners Buiten de Veste kunnen lekker sporten

BRUMMEN - Waar moet ik zijn met een vraag over sport?, dacht woonbegeleider Cindy Klose van Riwis. Zij had het plan gevat om meer te gaan bewegen met de bewoners van Buiten de Veste, een woongroep van Riwis in Brummen.

Ze kwam terecht bij Martijn Sikkema van de Stichting Welzijn Brummen en de buurtsportcoaches Femke Grolman en Yolanda Jansen van Stichting Rhienderoord. Zij gaan in op vragen en behoeften van individuele en groepen burgers.

Omdat voor de bewoners van Buiten de Veste de stap om te gaan sporten soms nogal groot is, ontstond het plan een sportclub op te richten genaamd Sport & Co en één maal per week de sportzaal bij Rhienderoord af te huren. De eerste vier weken onder begeleiding van de professionele sportcoaches.

Dit bleek een groot succes. De succeservaringen van vroeger, de fysieke beweging, de saamhorigheid en de nieuwe ervaringen van succes bleken te werken. Door gezamenlijk af te spreken bij de ontmoetingsplek op het terrein Ontmoet&Co bij vertrek en bij terugkomst (de derde helft!) stimuleren zij ook andere bewoners om mee te doen. De groep is nog steeds groeiende en inmiddels zijn ook deelnemers van Tactus aangehaakt!

Juist de laagdrempelige, prikkelarme en ongedwongen sfeer is een goede omgeving voor de deelnemers. Eenmaal in de zaal wordt iedereen enthousiast en fanatiek. Er wordt afgewisseld tussen verschillende sporten zoals basketbal, volleybal, voetbal, badminton… De keuze is aan de deelnemers zelf. Inmiddels wordt de groep begeleid door medewerkers van Riwis zelf en verzorgt stagiair Jane oude Tanke stagiair de lessen.