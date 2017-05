Blomschoenen in Beekbergen viert eeuwfeest

BEEKBERGEN - In 1917 begon Evert Albertus Blom met zijn passie voor voeten en schoenen. Eerst als schoenhersteller en later kwam daar het maken van schoenen op persoonlijke bestelling bij. Vrijdag viert Blomschoenen het eeuwfeest!

Door de oorlogsjaren is de koers van het persoonlijk vervaardigen van schoenen veranderd, in het verkopen van confectie schoenen. Dit werd gedaan door de oudste dochter Geesje Blom, samen met haar echtgenoot Albert Dolman. Ze werden door de familie geholpen om dit bedrijf, wat in 1944 plotseling zijn grondlegger had verloren, verder voort te zetten. Zij hebben dit met veel passie en plezier gedaan en hadden tot doel om goede passende schoenen te verkopen. Vooral de kinderschoenen kregen extra aandacht. De verkopen werden samen met hun dochters gedaan. Anneke en Ingrid als verkoopster, Germa deed pedicure, Silvia als gespecialiseerd schoenconsulent.

In 1991 heeft Silvia Mulder-Dolman het bedrijf van haar ouders overgenomen. Met veel steun van haar zussen, broers en man Henry. Ook haar kinderen Stefan en Rémon helpen inmiddels mee. Zoon Rémon heeft de opleiding orthopedisch schoenmaker gedaan.

Als familie hebben ze samen ze het bedrijf naar het 100-jarig jubileum kunnen brengen. De passie voor voeten en schoenen is dus steeds weer doorgegeven.

De familie wil graag het honderdjarig jubileum vieren met alle klanten, leveranciers en familie, op vrijdag 2 juni, de geboortedag van de oprichter Evert Albertus Blom, vanaf 16.00 tot 18.00 uur in de winkel aan de Dorpstraat 70 te Beekbergen. Iedereen is welkom.

Blom schoenen wenst overigens geen cadeaus, maar vraagt steun voor het goede doel: 'de fietstocht voor ALS in Beekbergen' die 2 september georganiseerd wordt door de zoon van Ingrid, Kevin Jansen. Ze vragen mensen als cadeau bij het 100-jarig bestaan een donatie op: www.alsacties.nl/actie/go-als.