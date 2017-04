Na het EK stopt Rhedense twirlster er mee

RHEDEN - Stefanie Willemsen uit Rheden staat al jarenlang aan de top in het twirlen. Twirling is volgens een beschrijving op Wikipedia 'een showsport waarin gewerkt wordt met de baton (stok of stick) tijdens gymnastiek- en dansoefeningen op ritmische muziek. Baton twirling wordt vaak verward met majorette.'

Samen met haar zus Marielle, die inmiddels is gestopt en nu de coach van haar zus is, stopte ze jarenlang talloze uren training in haar sport. Het leverde Stefanie een plaats in de absolute top op. Verschillende jaren nam ze al deel aan Europese en andere kampioenschappen. Zo ook dit jaar weer, van 7 t/m 10 juli in het Italiaanse Milaan. Tijdens het NK plaatste ze zich daarvoor individueel én samen met Samira Gijsman uit Renkum ook bij de duo's.

Ze heeft echter besloten dat Milaan haar laatste optreden als topsportster wordt. Een zware opleiding als verpleegkundige, vriend Ricardo en haar bijbaantje als bezorgster van deze krant, kosten ook veel tijd. En hoewel twirlen een tamelijk onbekende sport is in Nederland, besteedt Stefanie wekelijks vele uren aan het trainen en het reizen naar sporthallen die hoog genoeg zijn om te kunnen oefenen. Dat het meer is dan maar 'wat met een stokje zwaaien' wordt onmiddellijk duidelijk als je op Youtube wat filmpjes van twirl-kampioenschappen bekijkt.

"Met deelname aan het EK neemt ze afscheid op een hoogtepunt in haar carrière", aldus haar moeder Betty. "Omdat het de laatste is, zal dit EK specialer zijn dan alle andere titelwedstrijden waaraan ze deelnam. Vandaar dat we met z'n allen naar Milaan afreizen om Stefanie daar te steunen."