Samengaan van twee bridgeclubs in Dieren

DIEREN - De bridgeclubs Vale Ouwe en Veluwezoom uit Dieren, hebben besloten samen een nieuwe grote club met ongeveer 130 leden te gaan vormen, met ingang van het nieuwe seizoen 2017-2018. Een fusiecommissie, samengesteld uit leden van beide verenigingen, heeft deze fusie gedurende een half jaar voorbereid.

Een grotere vereniging biedt meer mogelijkheden om tot een verantwoorde indeling naar speelsterkte te komen. Bovendien is een grotere vereniging financieel sterker.

Op 31 augustus zal tijdens een ledenvergadering de vereniging officieel worden opgericht. Dan zal het nieuwe bestuur worden gekozen, alsmede de verenigingsnaam. Tevens zullen de statuten, het huishoudelijk reglement en het wedstrijdreglement worden vastgesteld.

De club wil allereerst een gezellige club zijn maar heeft ook ambities om het spelpeil op een hoger niveau te brengen en mee te doen aan bovenlokale wedstrijden. Kortom een vereniging waarin zowel de recreatieve als de wedstrijdspeler zich thuis voelt.

De bridgeavond is elke donderdagavond om 19.30 uur in Theothorne in Dieren; er is voldoende parkeergelegenheid. Op 1 juni start daar de zomercompetitie waar iedereen aan kan meedoen.

Wie belangstelling heeft om eens sfeer te proeven of zich wil aanmelden als lid, is van harte welkom. Aanmelden kan bij: Ans van Manen, e-mail: hg.van.manen@hetnet.nl.