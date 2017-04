It's Time.nu doneert aan AMC voor onderzoek

DIEREN - Een jaar lang acties organiseren door Stichting It's Time.nu, maakte het mogelijk een cheque van € 20.000,- te overhandigen aan het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC). Het geld is bedoeld voor onderzoek naar slokdarmkanker.

Het bestuur van Stichting It's Time.nu was aanwezig op de patiëntendag voor mensen met een Barrettslokdarm in het AMC. Zij overhandigden de cheque aan een zichtbaar ontroerde professor Jacques Bergman. Het bedrag is de opbrengst van de acties in 2016. Dit geld komt helemaal ten goede aan wetenschappelijk onderzoek naar de vroege opsporing en preventie van slokdarmkanker bij mensen met een Barrettslokdarm. Mensen met een Barrettslokdarm kunnen een verhoogd risico op slokdarmkanker hebben.

Dierenaar Randy Huhnholz overleed ruim twee jaar geleden op 46-jarige leeftijd aan deze ziekte. Hij was te laat. Zijn vrouw Angela richtte na zijn dood samen met familie en vrienden stichting It's Time.nu op. Om geld in te zamelen en om mensen te vertellen over de

Barrettslokdarm. Zij organiseerden, samen met tientallen vrijwilligers, inmiddels al een benefiet-voetbalwedstrijd, een spinningmarathon, een obstacle run en een groots benefietconcert bij Polysport in Dieren. Daarnaast waren er verschillende kleinere initiatieven en kunnen mensen ook via de website van It's Time doneren. In de twee jaar van haar bestaan zamelde de stichting in totaal al 35.000 euro in.



Op de foto v.l.n.r.: Lilian Huhnholz, Chester Huhnholz, Jacques Bergman (AMC) en Angela Huhnholz-Vos. - foto: Mike Huhnholz