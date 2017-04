Volle zaal voor Nieuw Leven

ANGERLO - De zaal van de Meent zat 23 april helemaal vol tijdens het koffieconcert van Nieuw Leven. Het werd een mooi en afwisselend concert.

Voorzitter Bennie Hesselink opende de ochtend door stil te staan bij het overlijden van lid Theo Albers. “Theo overleed vorige maand vrij plotseling. Na een lidmaatschap van 39 jaar hebben de leden in Theo een actief gewaardeerd lid verloren”, aldus Hesselink. Het orkest opende het concert met het koraal dat ook gespeeld is tijdens de uitvaart. Aansluitend was er een moment stilte.

Het orkest startte daarna met het officiële concert. Onder leiding van dirigent Ruud Lanters werden onder andere Lord Tullamore van Carl Wittrock en Pasadena van Jacob de Haan op een mooie wijze ten gehore gebracht. Vervolgens waren de AMV-leerlingen aan de beurt. Onder de enthousiaste leiding van docente Brigit Span lieten zij zien en horen wat zij in korte tijd al hadden geleerd.

Na de pauze was het de beurt aan het aspirantenorkest. Vanaf januari dit jaar staat deze groep onder leiding van Edwin Rosmulder. Edwin wilde graag alle leerlingen in één orkest plaatsen, dus inclusief alle slagwerkers. Dit heeft geleid tot een positieve, verrassende ontwikkeling, wat zij lieten horen en zien tijdens het concert. Het orkest sloot de muzikale ochtend af met een luchtig muzikaal deel. Zo werden onder andere Disney Favorites en Latte Macchiato gespeeld.