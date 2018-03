Robert (11) tweede bij NK

EERBEEK - De elfjarige Robert de Haan uit Eerbeek is tweede geworden bij de Junioren tijdens de eerste ronde van het NK Karten op het Circuit Horensbergdam in het Belgische Genk. Vorig jaar won karter Robert de Haan ongeveer alles wat er te winnen viel in de Rotax Max Minimax-klasse.

De verwachtingen waren in het weekend van 24 en 25 maart dan ook hooggespannen bij zijn officiële debuut bij de Junioren. "Ik ben heel blij met het resultaat", zei Robert kort na de finale. "In de kwalificatie was ik tiende, dat was niet zo goed. Dus dat ik dan uiteindelijk nog tweede word, is heel mooi. Ik ben tevreden, dit geeft me een goed gevoel. Ik ben nog maar een rookie terwijl de meeste jongens voorin al voor het tweede jaar bij de Junioren rijden en twee tot drie jaar ouder zijn."

Foto: Bas Kaligis