Popkoor In CTRL zingt in Zevenaar

DOESBURG - Popkoor In CTRL uit Doesburg, met leden uit de wijde omgeving, verzorgt op vrijdag 6 en zaterdag 7 april om 20.00 uur een concert in Het Musiater in Zevenaar. Kaarten zijn al verkrijgbaar bij Het Musiater in Zevenaar en Ter Steeg Lederwaren in Doesburg.

Popkoor In CTRL neemt bezoekers op muzikale wijze mee in de mijmeringen van een collectant naar zomaar een willekeurige straat. Je aandacht wordt getrokken door de huizen: de een verlicht met spelende kinderen in de woonkamer, de ander met nieuwe dichte gordijnen. Op de hoek dat huis met altijd dat oude mannetje in zijn stoel voor het raam.

Aan de hand van bekende popmuziek van alle tijden zet In CTRL deze mijmeringen om in een sprankelende avondvullende voorstelling. Onder leiding van dirigente Esther ter Steeg, een sterk live combo, regie van Jet Pit en met medewerking van Dance Skills uit Doesburg belooft het weer een geweldig muzikaal spektakel te worden.

Kunstenaar Paul Quaedvlieg maakte speciaal voor In CTRL bijgaande poster.