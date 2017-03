Vincent Bijlo verzorgt Preek van de Leek

DOESBURG - Cabaretier Vincent Bijlo verzorgt op zondag 2 april om 16.30 uur in de Martinikerk in Doesburg de Preek van de Leek. De titel van zijn voordracht is De Gelukkige Klagers.





Op die Culturele Zondag spreekt en zingt Vincent Bijlo over die gelukkige klagers. Hij zegt er zelf over: “We zijn het afgelopen jaar weer een plaats gestegen op de ranglijst van gelukkigste landen ter wereld. We staan op zes. Je zou het niet zeggen, zo vlak na de verkiezingen. Je zou het niet zeggen, met 1 miljoen Nederlanders die antidepressiva slikken en toch, en toch staan we op zes! We zijn ontevreden vredig gelukkig. We wurmen ons elke dag weer op verwarmde lederen zetels door files van huis naar werk en van werk naar huis. Wat jagen wij na? Wie mag delen in ons ontevreden geluk? Dat vraag ik mij in de Vastentijd af. Als ons hart wat ruimer wordt, wordt ons geluk dan tevredener? Als wij minder oog en oor voor onze smartphones hebben, staan wij dan weer meer in de wereld?", aldus Bijlo.

Bovengenoemde vragen staan centraal in zijn Preek van de Leek. Bijlo zal spreken, pianospelen en zingen, samen met zijn vrouw Mariska Reijmerink, de zangeres die hem met haar tonen gelukkig maakt. "En wij zullen lachen, lachen in de kerk, lachen om ons gedoe, om onze niet-aflatende ijver om het voor onszelf en voor anderen zo moeilijk mogelijk te maken. Want wat zijn wij meer dan mieren met een teveel aan verstand?”

De Martinikerk aan de Grote markt is vanaf 16.00 uur open (er is koffie en thee), het programma begint om 16.30 uur. Na afloop kunnen de bezoekers nog iets te drinken. De toegang is gratis, maar is wel een collecte.