VELP / ARNHEM - 'Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd mevrouw Ginette Prins-Lemonnier in Velp te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau'. Burgemeester Carol van Eert reikte zondag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Waals Hervormde kerk in Arnhem de versierselen uit die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.

Mevrouw Ginette Prins-Lemonnier zet zich al 55 jaar in als vrijwilliger voor de Waals Hervormde kerk Arnhem-Nijmegen op zowel regionaal als landelijk niveau. Zij heeft in al die jaren verschillende bestuursfuncties bekleed, maar was vooral de drijvende kracht achter veel activiteiten met als doel de sociale contacten te bevorderen. Ondanks de achteruitgang van het aantal leden is mevrouw Prins op zoek gegaan naar vernieuwing, maar met behoud van de specifieke eigenheid van de geloofsgemeenschap, namelijk het Frans. Door inspanningen van mevrouw Prins is het gelukt met hulp van nieuwe leden de kerkgemeente weer nieuw leven in te blazen. Ook voor Franstalige immigranten, waaronder vluchtelingen, heeft zij zich altijd persoonlijk actief ingezet. Mevrouw Prins heeft door haar denkkracht en uitvoerende kracht de Waalse Hervormde kerk meer dan een halve eeuw gaande gehouden en door een aantal dieptepunten geleid. Hierdoor is deze gemeente nog steeds actief.