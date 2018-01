Storing openbare verlichting in deel Rozendaal

ROZENDAAL - Al enige weken functioneert de openbare verlichting op een deel van de Rosendaalselaan en de zijstraten Slempkesstraat, Bernard ter Haarlaan, deel De Genestetlaan in Rozendaal niet. De gemeente is samen met ZIUT vanaf de eerste dag druk bezig geweest om deze storing te verhelpen, maar helaas zonder succes.

Zoals het nu blijkt is er sprake van een kabelstoring in de grond. De plek van de storing is niet bekend en moet dus opgezocht worden met een peilwagen. Liander is eigenaar van de ondergrondse bekabeling en zij hebben aangegeven dat zij pas op 29 januari een peilwagen beschikbaar hebben om de meting uit te voeren. Liander heeft de wettelijke verplichting om bewoners te informeren dat vanwege het kabelonderzoek de stroom eraf moet. Deze melding moet minimaal vijf dagen voor uitvoering worden verricht. De bewoners die het aangaan hebben deze brief reeds ontvangen. Tot die tijd zal de openbare verlichting niet branden.