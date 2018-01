De Gulle Lach zorgt voor hilariteit

LOENEN – Spelers van de Toneelvereniging De Gulle Lach hebben lappen tekst in hun hoofd moeten stampen voor het blijspel De Klopgeest van J.Exler., dat zij dit weekend op de planken brachten in De Brink. En dat is hun goed gelukt. Drie maal was de zaal goed gevuld met publiek, dat genoot van de capriolen van de zuinige dames die hun buren uit het appartementencomplex jagen door het geluid van een klopgeest na te bootsen. Een roddelende buurvrouw, weggevlogen kanarie en oplettende huismeester maken de hilariteit compleet. De dames en heren van De Gulle Lach hebben een mooi stuk neergezet, onder regie van Arend-Jan Hammink en Sophia Praat.

foto: Han Uenk