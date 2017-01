Sensationele start voor Sjors Sportief/Creatief Rheden

GEM. RHEDEN – Het cultuur- & sportstimuleringssproject Sjors Sportief/Creatief heeft een vliegende start gemaakt in de gemeente Rheden. Vanaf het startschot op woensdag 25 januari om 15.00 uur was het erg druk op de website www.sjorssportief.nl. Binnen een kwartier waren er 125 kinderen die zich hadden opgegeven voor hun favoriete activiteit en na een dag inschrijven staat de teller op ruim 500 inschrijvingen voor de kennismakingsactiviteiten. Een ongekend hoog aantal.

Veel activiteiten zijn erg in trek, zoals Bootcamp, Blokfluit, Dwarsfluit, Gymnastiek en Turnen, Boltaartje en cupcakes bakken, Dansen, Theater, Paardrijden, Zeilen en Voetbal. Kinderen krijgen het advies om de website www.sjorssportief.nl goed in de gaten te houden, want verenigingen bieden in verband met doorslaand succes nieuwe cursussen aan. Cursussen die al vol zitten, hebben vaak een wachtlijst. Bij voldoende animo mogen de kinderen die op de wachtlijst staan ook gewoon nog gaan proeven aan de activiteit van hun eerste keuze. Verder zijn er nog voldoende plaatsen voor vele activiteiten, waaronder atletiek, hobo spelen, judo, klassiek ballet, kleuterdans, korfbal en scouting.



www.sjorssportief.nl