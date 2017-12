Politie Velp rent voor Serious Request

REGIO – De actie Politie in het Zweet van de politieregio's IJsselstreek en IJsselwaarden heeft bijna 2.500 euro opgeleverd. Agenten zijn hardlopend van Zutphen via Velp naar het glazen huis in Apeldoorn gegaan.

Dit deden zij elk in blokken van 5 kilometer. De agenten haalden geld op door middel van sponsoring door hun families en collega's. De renners werden begeleid door bikers van de politie en een ME-bus. Rond 14.30 uur woensdagmiddag 20 december zijn de agenten in Apeldoorn aangekomen en overhandigden daar de cheque aan het Glazen Huis van 3FM Serious Request voor het Rode Kruis.

Foto Martin Heitink / Persbureau Heitink