BEEKBERGEN - Op dinsdag 16 januari zal van 14.00 uur tot 16.00 uur een spirituele middag worden gehouden in het Engelenhuis aan de Lage Bergweg 41-2 in Beekbergen. Tijdens deze middag in een sfeervolle omgeving, mogen levensvragen en knelpunten aan de orde komen. In een begeleide meditatie is er gelegenheid het besprokene te verwerken. Hierna is er gelegenheid over eigen ervaringen te praten. Toegang is gratis.