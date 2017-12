Inbraak bij Only for Men in Doesburg

DOESBURG - Donderdagochtend om 04.19 uur, kreeg de politie in Doesburg een melding van een heterdaad inbraak op de Barend Ubbinkweg in Doesburg. Er was ingebroken bij de winkel Only for Men.

Een drietal daders werd opgemerkt door een krantenbezorger. De daders klommen op dat moment de winkel uit via het vernielde raam aan de voorzijde van het pand. Ze gingen er in een donker gekleurde auto, vermoedelijk een BMW, vandoor. Ze reden in de richting van de Turfhaven, op de kruising met de Schout bij nacht Doormansingel sloeg de BMW linksaf.

Vermoedelijk zijn er jassen uit de winkel buitgemaakt.

Mensen die iets gezien of gehoord hebben, wordt gevraagd dat aan de politie te laten weten via het telefoonnummer 09008844.