Doesburgse duurzaamheidsimpuls door amendement GroenLinks

DOESBURG - Goed nieuws voor eigenaren van woningen of bedrijfspanden die in 2018 willen gaan verbouwen. Zij hoeven namelijk in 2018 geen leges te betalen over dat deel van de bouwkosten dat betrekking heeft op de verduurzaming van hun woning of bedrijfspand

Dit is het resultaat van een amendement dat GroenLinks samen met de PvdA, SP en D66 heeft ingediend tijdens de laatste raadsvergadering in 2017. Naar aanleiding van het amendement heeft wethouder Mulder, -namens het College-, toegezegd in februari met een concreet voorstel te komen waardoor met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 de leges niet betaald hoeven te worden.