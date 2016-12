BRUMMEN – In de radiostudio van Qmusic verrichte de Brummense Lukas vrijdagmorgen de trekking van zijn eigen loterij. DJ’s Mattie en Wietse hadden hem in de uitzending uitgenodigd voor wat zij omdoopten tot De Grote Lukas Loterij. Het uitstapje was een mooie afsluiting van het jaar voor Lukas èn zijn klasgenoten van groep acht, die allemaal mee mochten. Met de actie heeft Lukas ruim 500 euro opgehaald voor het WNF.

De tienjarige Lukas Savic had een loterij georganiseerd als project voor de Plusklas van zijn school. Het goede doel was het WereldNatuurFonds. “Veel van mijn lievelingsdieren worden met uitsterven bedreigd en het WNF beschermt de dieren en hun leefgebieden”, vertelde Lukas aan Mattie en Wietse. Vijf lotnummers werden live in de uitzending getrokken en dat ging gepaard met de nodige joligheid van de DJ’s. “Voor iemand in Brummen verandert het leven nu voorgoed”, lachten zij bij het weggeven van de pannenkoekenbon.

De hoofdprijs was voor mevrouw Ton, die spontaan contact opnam met de studio. Zij vertelde loten te hebben gekocht van haar kleinzoon, een klasgenootje van Lukas. Mevrouw Ton mag gaan eten bij Restaurant ’t Kromhout. Begin volgend jaar krijgt zij een mooie cheque, in bijzijn van burgemeester Alex van Hedel en een vertegenwoordiger van het WNF. De overige prijzen kunnen vanaf 12 januari worden opgehaald bij de Pacratiusschool.