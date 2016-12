Sfeer én smullen

RHEDEN - Het Rhedens Maal biedt is een wekelijkse voorziening. Eén keer per week gezond en smakelijk eten samen met anderen in het Dorpshuis. Vorige week stond een kerstdiner op tafel, extra uitgebreid, extra lekker en ook extra gezellig en sfeervol.

Voor het kerstdiner van het Rhedens Maal schoven vlak voor Kerst zo'n vijftig mensen aan. Het dubbele aantal van het wekelijks gemiddelde. Maar de vrijwilligers hadden er op gerekend en kok Brenda Nijenhuis had een heerlijk diner bereid, met soep, een pasteitje, beenhammetjes, verschillende groenten en een grand dessert tot slot. "En dat ging er allemaal in als koek", vertelt Anne Brüger van Stichting Het Rhedens Maal. "De mensen hadden zich allemaal mooi opgedoft en de vrijwilligers hadden gezorgd voor feestelijk gedekte tafels." En naast al dat lekkers was de sfeer natuurlijk een belangrijk ingrediënt bij deze maaltijd. "We weten dat mensen niet alleen voor het eten deelnemen aan Het Rhedens Maal", aldus Brüger. "Minstens zo belangrijk is het feit dat ze anderen ontmoeten, samen eten en contacten onderhouden en opdoen. Eenzaamheid is best een probleem bij en voor veel ouderen. Het Rhedens Maal biedt helpt die eenzaamheid verdrijven. Naast een gezonde wekelijkse hap. De kosten zijn ook zo laag, dat geld feitelijk geen beletsel is deel te nemen. - foto: Han Uenk