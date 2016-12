Mooi kerstspel van Verdandi

LOENEN – De bewoners van Verdandi op de zorgboerderij De Groote Modderkolk in Loenen, kijken ieder jaar uit naar het kerstfeest. De verstandelijk gehandicapten mogen dan meedoen aan het kerstspel. Alle bewoners krijgen dan een rol een in de opvoering. Ook dit jaar weer. Voor de zevende keer. Er waren drie opvoeringen. De laatste keer was het in Het Theater aan de Hoofdweg. Joka Dulmer had weer de regie van het spel.

Bijgestaan door een aantal vrijwilligers werd het weer een mooi programma met spel en zang. Muzikant Allard begeleide de acteurs en actrices op de gitaar. Op het podium was een heuse kerststal nagebouwd compleet met ezel. De bewoners speelde enthousiast de rollen van Maria, Jozef en de herders voor ouders en bekenden. De liedjes werden afgewisseld met gesproken teksten over het kerstkind dat geboren werd in een stal. Veel tijd en energie heeft de leiding er in gestoken om een vlot spel te krijgen. Toch ging het allemaal prima. De jongens en meisjes en mannen en vrouwen kenden hun teksten goed en ook de liedjes ging prima.

Na afloop werd Joka Dulmer, die veel heeft gewerkt met de bewoners en tal van culturele activiteiten op touw zette, nog even toegesproken. Het was haar laatste dag bij Verdandi. Zij werd lof toegezwaaid voor haar grote inzet met een lied door de bewoners. Joka vindt het jammer dat zij De Groote Modderkolk gaat verlaten maar kijkt terug op een erg mooie tijd.