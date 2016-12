Kerstpresentje voor Frieda Van der Werf - Reuvekamp

LOENEN – Robert Bonder van de Spar Loenen had dit jaar voor zijn klanten een extra presentje in petto. Hij stelde een groot kerstpakket beschikbaar voor een persoon die zich in het afgelopen jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de medemens. De klanten konden via een formulier laten weten wie zij graag dit pakket gunnen. Dus iemand in het zonnetje zetten.

Veel klanten hebben hier over nagedacht. Een groot aantal reacties kwamen binnen bij de supermarktleiding. Het werd Bonder niet gemakkelijk gemaakt een keuze te maken. Velen motiveerden hun suggestie. Eén reactie sprong er sterk uit. In de doos met reacties vond Bonder een brief. Ruimschoots werd hierin omschreven waarom een bepaalde persoon geëerd kon worden met een Spar-pakket.

Op een feestje in De Bruisbeek kon woensdagavond aan Frieda Van der Werf - Reuvekamp het kerstpakket worden overhandigd. Dit mochten haar kleinkinderen doen. Frieda heeft zich onder meer bij de ziekte van haar moeder zich met hart en ziel ingezet om haar laatste maanden zo aangenaam mogelijk te maken. Geen moeite of tijd was haar teveel.

Helaas moest zij het feestje in een rolstoel meemaken omdat zij bij een ongelukkige val van de trap haar scheenbeen brak. Haar vader Berend Reuvekamp was erg blij dat zijn dochter deze prijs was toegekend.