Sociale teams in Bronckhorst goed bezocht

GEM. BRONCKHORST - De gemeente Bronckhorst vindt het belangrijk inwoners met een zorg-/hulpvraag goed van dienst te zijn. Daarom staan ze, zo wordt gemeld in een persbericht, regelmatig stil bij de kwaliteit van hun diensten en de tevredenheid onder inwoners met een zorg-/hulpvraag. Dit gebeurt door middel van onderzoek. En de uitkomsten pakken goed uit voor de gemeente.

Bij de sociale teams zijn 734 bezoeken/telefoontjes geregistreerd in het eerste halfjaar van 2016. De meeste vragen kwamen binnen bij sociaal team Bronckhorst Oost (Zelhem): 343 vragen. Team Zuid (Hoog-Keppel) was met 39 vragen de minst bezochte locatie. Het grootste deel van de vragen richt zich op de Participatiewet 37%, gevolgd door vragen over de Wmo 33%, Jeugdwet 10% en overige vragen 20%. Ten opzichte van 2015 is het aantal gestelde vragen afgenomen (1.347 eerste kwartaal 2015, 1.053 tweede kwartaal 2015). Dit is te verklaren: in 2015 kregen gemeenten een aantal nieuwe taken, zoals de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. In dat jaar kwamen veel mensen bij de sociale teams met vragen over de mogelijke veranderingen voor hen.

Het gebruik van Wmo-voorzieningen binnen de gemeente is relatief hoog door het groot aantal mensen van 65 jaar en ouder. Uit de managementrapportage blijkt dat halverwege 2016 2.087 inwoners gebruik maken van één of meerdere voorzieningen uit de Wmo.

Uit het regionaal klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat de meeste inwoners met Wmo-ondersteuning enthousiast zijn over de geleverde ondersteuning door gemeenten en de zorgaanbieders. Mensen worden snel geholpen, voelen zich serieus genomen en vinden de geboden hulp passend. Een klein deel van de respondenten wist niet precies waar ze hulp konden vinden.

Eind 2015 ontvingen 348 Bronckhorster inwoners een uitkering. In het eerste halfjaar van 2016 is dit aantal gestegen naar 378. Dit heeft met name te maken met de komst van statushouders en het aantal beëindigde WW-uitkeringen.

Het aantal kinderen en jongeren dat jeugdhulp ontvangt is het eerste halfjaar van 2016 sterk gestegen: van 374 (eind 2015) naar 454, zo blijkt uit de managementrapportage. Dit loopt uiteen van ambulante hulp tot vervoer naar dagbesteding of tijdelijk verblijf in een inrichting. De reden voor stijging is dat de kinderen die in 2014 al ondersteuning ontvingen en onder het overgangsrecht vielen, nu bij herindicatie opgenomen zijn in ons registratiesysteem. Ook weten ouders de sociale teams beter te vinden, waardoor meer vragen van jeugdigen en hun ouders binnenkwamen.

Als het gaat om jeugdhulp, is eveneens een ruime meerderheid van de ondervraagden in het regionale klanttevredenheidsonderzoek tevreden. Wel wordt soms genoemd dat de wachttijden lang zijn en dat onduidelijk is waar men hulp kan vinden.