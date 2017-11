Bouw nieuwe kanaalbruggen vordert gestaag

EERBEEK - Nee, dit is niet het eerste stukje van de nieuwe kanaalbrug tussen Eerbeek en Hall. "Deze ligt er alleen voor ons eigen gemak", legt een van de medewerkers van Pannekoek GWW uit.

Het bedrijf uit Vaassen kreeg de opdracht de drie oude kanaalbruggen in de gemeente Brummen te vervangen. Eind september begonnen ze daarmee en het werk vordert goed. Het is bedoeling dat eind van dit jaar de drie bruggen gerealiseerd zijn. Omdat er bij de Coldenhovensebrug en Hallsebrug tijdelijke noodbruggen werden geplaatst, ondervindt het doorgaande verkeer geen noemenswaardige overlast, al is het soms wat langer wachten voor de verkeerslichten bij de Hallse brug.

De drie kanaalbruggen, de Hallsebrug, Eerbeeksebrug en Coldenhovensebrug, voldoen na de vervanging weer helemaal aan de verkeerstechnische eisen. Ook als het gaat om het zware verkeer, zoals landbouwvoertuigen.

Binnen het beschikbare budget was het overigens niet mogelijk de drie bruggen van nieuwe en gezichtsbepalende bovenbouwen te voorzien. Gelukkig blijkt het mogelijk oude te herplaatsen. Volgens planning gebeurt dit begin 2018. Het terugplaatsen van de bovenbouw is puur om esthetische redenen; de bovenbouwen hebben namelijk geen functie. - foto: Wencel Maresch