Doesburg plaatst invalidetoilet op De Bleek

DOESBURG - B en W van Doesburg hebben ingestemd met het plaatsen van een openbaar (invalide-)toilet op parkeerplaats De Bleek. En overigens ook een bij de Turfhaven. Echter niet in de binnenstad, omdat daar te veel bezwaren van omwonenden tegen kwamen.

Wethouder Jansen: "Het openbare toilet op De Bleek is, naast de (invalide-)toiletten in verschillende gelegenheden in het centrum, een mooie aanvulling op de mogelijkheid om van het toilet gebruik te maken. Veel bezoekers en toeristen parkeren op de Bleek en op deze manier voelen zij zich (nog) meer welkom.

De toiletunit wordt in eerste instantie tijdelijk voor een periode van twee jaar geplaatst. Voor het plaatsen is een procedure afwijkingsplan bestemmingsplan nodig. Daar moet de gemeenteraad in januari een besluit over nemen. Vervolgens wordt de toiletunit in maart volgend jaar geplaatst. De huurkosten voor het toilet bedragen € 15.500,- per jaar. De medewerkers van de Stadswerf houden dagelijkse toezicht op het toilet, zodat het schoon en netjes blijft.

Het is een proef voor een periode van twee jaar om te onderzoeken hoe de locatie bevalt. Want, bij aankomst als men parkeert op De Bleek is het een gunstige locatie. Als bezoekers echter in het centrum zijn, moet men teruglopen naar De Bleek om gebruik te maken van het toilet. Hoe dat bevalt wordt in de komende twee jaar bekeken. Als de plek niet bevalt of er wordt te weinig gebruik van gemaakt, wordt de locatie na twee jaar opgeheven. Als het een succes is, dan wordt de unit permanent gemaakt.

Een eerdere locatie in het centrum van de stad is afgevallen, omdat veel omwonenden daar bezwaar tegen hadden.