Loenense 80's en 90's party geslaagd

LOENEN - In Dorpscentrum De Brink in Loenen was het zaterdag een groot feest. Vanuit de wijde omgeving kwamen liefhebbers af op de muziek uit de jaren ‘80 en ‘90. Diverse feestgangers arriveerden in stijl, met glimmende bloezen, gekleurde pruiken en strikken in het haar.

Op de verlichte discovloer werden de mooiste moves uit de kast gehaald, van swingende bewegingen op ABBA tot het hakken op de happy hardcore. Bij DJ Henk kwamen de verzoekplaatjes dan ook rijkelijk binnen. Dit zorgde ervoor dat het gemêleerde gezelschap werd getrakteerd op een afwisselend repertoire. Deze avond was natuurlijk niet compleet zonder een bezoek van de king and queen of pop, Michael Jackson en Madonna. Beiden pakten gedurende de avond met hun live-act het podium om een groots optreden neer te zetten. Een aantal gasten had via een facebookactie zelfs een VIP-behandeling gewonnen. Zij werden deze avond in de watten gelegd door de organisatie en gingen, als klap op de vuurpijl, met hun held van toen op de foto.