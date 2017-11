Ella Schadd waarnemend burgemeester nieuwe gemeente Zevenaar

ZEVENAAR - Commissaris van de Koning Clemens Cornielje heeft besloten Ella Schadd-de Boer per 1 januari 2018 te benoemen tot waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Zevenaar. Schadd was ondermeer jarenlang wethouder in Rheden en later waarnemend burgemeester in Doesburg.

Ella Schadd-de Boer (1949, PvdA) werd in september 2015 waarnemend burgemeester van de gemeente Rijnwaarden. Deze gemeente fuseert met de gemeente Zevenaar. Eerder was Ella Schadd waarnemend burgemeester in Vlieland en in Doesburg. Ook was ze burgemeester van de Friese gemeente Boornsterhem, tot die bankroet ging.

Cornielje heeft over deze benoeming goed overleg gehad met de lijsttrekkers en beoogd fractievoorzitters van de nieuwe gemeente Zevenaar, waar 22 november verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad werden gehouden. Zij staan unaniem achter deze keuze.

Het benoemen van een waarnemend burgemeester behoort tot de rijkstaken van de commissaris van de Koning.