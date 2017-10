Spetterend optreden DMK

DIEREN - Op zaterdag 21 oktober nam het Dierens Mannenkoor onder leiding van dirigent Ronald Brons met pianiste Ingrid de Vries deel aan het korenfestival in de St. Bavo Kerk in Haarlem. Het is altijd spannend om de prestaties van het eigen koor te laten vergelijken met achttien andere deelnemende koren en het was dan ook geen wonder dat bij het begin van het optreden, dat ongeveer een half uur duurde, iedere zanger toch een beetje gespannen was.

Maar dat gold ook voor de dirigent, die in slechts vier repetities zijn mannen klaar moest stomen voor het festival.

Maar zodra de eerste tonen door Ingrid gespeeld werden, viel de schroom van het koor af en werd er uitstekend gezongen. Zelfs zo mooi dat de zaal, waarin natuurlijk de leden van de andere koren meeluisterden, na afloop in een luid gejuich uitbarstte en met veel bravo’s en bis om een toegift vroegen. En dat het koor met een tweede prijs naar huis mocht gaan, was de kroon op de inzet en prestaties van eenieder.

Op 9 december verleent het DMK zijn medewerking aan de traditionele kerstmarkt in Doesburg, waar in de Martinikerk twee keer een concert wordt verzorgd. Verder vindt op 23 december weer het traditionele kerstconcert plaats, waar elk jaar onder grote publieke belangstelling zowel Nederlandse als ook buitenlandse kerstliederen worden gezongen.

Ook verleent op die avond de Koorschool Ede haar medewerking. Ongeveer 20 jongeren tussen de twaalf en achttien jaar laten daar hun zangtalenten horen, onder de bezielende leiding van dirigent Albert Wissink.