Vrijwilligers Rode Kruis Doesburg leggen per direct taken neer

DOESBURG - Vrijwilligers van het Rode Kruis in Doesburg hebben op 18 oktober per brief aan het bestuur kenbaar gemaakt hun taken bij evenementen voorlopig niet meer uit te zullen voeren. Er is namelijk onenigheid ontstaan na een niet betaalde rekening voor de huur van een touringcar naar het uitje van de Efteling op 7 september, georganiseerd door het landelijke Rode Kruis in verband met het 150-jarig bestaan.

Op een eerdere brief van vrijwilligers en actieve leden van 2 oktober heeft het bestuur van het Rode Kruis Doesburg ook nog niet gereageerd. In die brief uiten zij hun verontwaardiging over het niet betalen van de rekening van de touringcar en eisen ze persoonlijke excuses, gericht aan vrijwilliger en tevens bestuurslid An de Meij - Gasperz. “Jaarlijks brengen wij meer dan 2000 euro binnen met evenementen, waarbij onze vrijwillige inzet wordt verlangd. Dit doen wij met passie als leden van het Rode Kruis. In vijf jaar hebben wij meer dan 10.000 euro omgezet, maar op geen enkele wijze een uitje, reis of anderzijds voor onze leden gekregen”, aldus de leden en vrijwilligers in hun brief.

Vanuit Dieren, Giesbeek en Doesburg hadden 33 personen aangegeven mee te willen naar het landelijke uitje. Vanuit Giesbeek kwam de vraag bij De Meij terecht om een touringcar voor hen gezamenlijk te boeken. De Meij: “Vanuit Giesbeek kwam de vraag voor een grote bus. Zij hadden met het bestuur overlegd en het bestuur had hen naar mij doorverwezen. Na overleg met Den haag, het landelijke Rode kruis, kreeg ik akkoord om een bus te regelen. Omdat mijn man groot rijbewijs heeft, heb ik nog wat van de prijs af kunnen krijgen. Het gaat in totaal om een bedrag van 577,55 euro. Maar na het indienen van de betreffende rekening bij het bestuur werd ik beschuldigd van zelfverrijking. Nou, dan gaat bij mij het kwade licht aan”.

Penningmeester Dick Blankenstein van de Doesburgse afdeling geeft in een reactie aan niet op de hoogte te zijn geweest van de rekening, maar wil verder geen commentaar geven tot er een gesprek met An de Meij heeft plaatsgevonden. Vanuit de landelijke organisatie is inmiddels een overleg tussen bestuur en De Meij gepland op maandag 30 oktober. De uitkomst van dit gesprek was op moment van het drukken van deze krant nog niet bekend.