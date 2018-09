Vitaal Doesburg is weer begonnen

DOESBURG - Gymvereniging Vitaal Doesburg is haar nieuwe seizoen traditioneel begonnen met een volleybalavond. Er wordt vanaf nu weer elke dinsdagavond gesport in de gymzaal aan de Armgardstraat in Doesburg. Om 19.30 uur begint het damesuur, de heren sporten vanaf 20.30 uur.

Deze recreatieve sportvereniging, opgericht in 1970 en dus bijna vijftig jaar jong, is een kleine en gezellige club voor veertigplussers. De leden houden zich op een ontspannen wijze bezig met recreatiesport. Eens per week zijn zij bezig met allerlei sportieve vormen van lichaamsbeweging. Er is veel variatie en er hoeven geen topprestaties te worden geleverd. Zo spelen de leden, na een warming-up, zaalhockey, basketbal, zaalvoetbal, badminton of doen zij andere sport- en spelvormen.

De avonden staan onder leiding van een bekwame en bevoegde trainer. Bij goed weer wordt er niet in de zaal gesport, maar maken de leden een fietstocht of een wandeling. Ook doen zij soms een partijtje jeu-de-boules. Ieder doet wat hij of zij kan.

Behalve door zaalsport onderscheidt de vereniging zich, doordat zij gezelligheid hoog in haar vaandel heeft staan. Zo is er ieder seizoen een wandeling of fietstocht, in de winter de traditionele winterwandeling en bovendien is er het jaarlijkse uitstapje.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Zij kunnen voor informatie terecht bij secretaris Paul Lecluse, tel. 06-50605134, vitaaldoesburg@hotmail.com of paul@lecluse.eu.