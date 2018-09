Wandeltweedaagse Vrouwen van Nu

BRUMMEN - Tien deelnemers van de wandelgroep van de Vrouwen van Nu afdeling Brummen zijn twee dagen op stap geweest. Dit werden twee dagen met een flinke hap natuurschoon en een brokje cultuur. De wandelaars hebben rondom het Uddelermeer en in de kroondomeinen het terrein verkend en daar sporen van bewoning uit het verre verleden gezien. Na een overnachting ging de wandeling over het Ugcheler Markepad, glooiend en door diepe dalen, die ontstaan zijn tijdens de werkverschaffing in de crisistijd van de jaren dertig. De dames kijken met plezier terug op de dagen, met dank aan de twee leiders die de tochten hebben voorbereid.

De vrouwen kijken ook vooruit naar de wekelijkse wandelingen, lang en kort, die zomer en winter doorgaan. Wie ook zin in wandelen heeft, kan eens meelopen.

vrouwenvannu.nl/brummen