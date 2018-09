Bloemetjesactie voor mantelzorgers

RHEDEN/ROZENDAAL - In de gemeenten Rheden en Rozendaal zijn in totaal ongeveer 11.000 mantelzorgers actief die lang en/of intensief voor iemand zorgen. De gemeenten waarderen deze inzet zeer. Daarom worden nu de mensen die mantelzorg verlenen beloond met een bloemetje, dat 25 of 26 oktober thuis wordt bezorgd.

Voor veel mantelzorgers is het verzorgen van een dierbare iets vanzelfsprekends. Dat neemt niet weg dat het ook heel zwaar kan zijn en hulp en steun nodig is. Zowel bij het Sociaal Meldpunt als bij Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp (MVT) van de gemeenten Rheden en Rozendaal kunnen mantelzorgers terecht voor informatie, advies en ondersteuning op allerlei gebieden.

Vanaf 25 september zijn antwoordkaarten verspreid in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Mensen die één van de 11.000 mantelzorgers zijn of kennen, woonachtig in de gemeente Rheden of Rozendaal kunnen de antwoordkaart invullen en tot uiterlijk 10 oktober gratis versturen. Op 25 of 26 oktober wordt er dan een bloemetje bezorgd bij de mantelzorgers die zijn opgegeven. Bij het bloemetje wordt ook de Wegwijzer voor Mantelzorgers uitgereikt en tevens een uitnodiging om deel te nemen aan de Dag van de Mantelzorg.

Wie de antwoordkaart heeft gemist, kan een mantelzorger ook opgeven bij MVT via tel. 026 - 3707070 of info@mvtrheden.nl.