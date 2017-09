Teambonus voor Hongerpot

BRUMMEN - De medewerkers van woonzorglocatie Landgoed Klein Engelenburg, onderdeel van Domus Magnus, doneren 500 euro aan Stichting Actie Hongerpot Brummen. Dit doen zij van de teambonus die zij het afgelopen jaar hebben verdiend met hun mooie prestaties.

De medewerkers van Landgoed Klein Engelenburg kunnen terugkijken op een fantastisch jaar. Het team zet zich 24 uur per dag in voor ouderen met een zorgvraag op zowel lichamelijk als cognitief gebied. Het maatschappelijk betrokken team weet als geen ander hoe belangrijk de zorg voor een ander is en besloot daarom gezamenlijk de bonus te doneren aan een goed doel.

De uitreiking van de cheque vond plaats op Landgoed Klein Engelenburg. Locatiemanager Marga van den Tweel overhandigde symbolisch een cheque van 500 euro aan Rina Hummelink van Stichting Actie Hongerpot.

Al ruim 45 jaar is Stichting Actie Hongerpot een begrip in Brummen. Door middel van de inmiddels driehonderd Hongerpotjes die in veel huizen en winkels staan, wordt er geld ingezameld voor projecten in India en Afrika. Het gedoneerde geld wordt besteed aan het volgen van onderwijs en voedselhulp aan kinderen en jongvolwassenen.

www.hongerpot.nl