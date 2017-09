Voorwaarts wint herhaling derby

KLARENBEEK - Zo druk als vroeger was het dan misschien niet, toch waren enkele honderden mensen afgekomen op de herhaling van de derby tussen SC Klarenbeek en Voorwaarts Twello, vrijdag op sportpark De Pauw in Klarenbeek.

Die toeschouwers kregen al in de eerste minuut een doelpunt voorgeschoteld van de thuisploeg, al kregen de Blauwen daar wel hulp bij van Voorwaarts verdediger Erik van der Oord. Binnen 10 minuten trok Voorwaarts de stand echter al weer gelijk door Jan Eekhuis. De selecties van toen waren bijna voltallig aanwezig. Vanaf het begin was duidelijk dat ondanks het vriendschappelijke karakter van deze herhaling van de derby, geen van beide ploegen wilde verliezen.

Voorwaarts kreeg al snel enkele grote kansen om op voorsprong te komen, maar spits Bjorn Honshorst had het vizier in de eerste helft duidelijk niet op scherp staan. Niet gek dus dat SC Klarenbeek de leiding nam. De boomlange Johan van Ittersum, die vooraf nog een 3-1 overwinning voor zijn ploeg had voorspeld, bracht de thuisploeg in de 22e minuut aan de leiding. Met die tussenstand gingen beide ploegen ook rusten. In het prachtige MFC konden toeschouwers vervolgens terug in de tijd met hele wanden vol met oude krantenknipsels van de wedstrijd van toen.

Of het de donderspeech van Voorwaarts trainer Gerard van Bussel was of de iets grotere fitheid bij Voorwaarts, feit was dat de Oranje-Zwarten de tweede helft domineerden. Bjorn Honshorst benutte de kansen die hij kreeg nu wel. Binnen het kwartier stond Voorwaarts dan ook op een 2-3 voorsprong. De 2-3 was een prachtige lob over keeper Martin Poll.

Het publiek vond het allemaal prima en genoot. Natuurlijk, het tempo lag inmiddels duidelijk lager dan vroeger, maar beide ploegen lieten zien dat het technisch allemaal nog dik in orde was. Scheidsrechter Ernst Kruis uit Apeldoorn had het niet heel erg lastig en was drukker met alle noodzakelijke wissels dan met het fluiten voor overtredingen.

Voorwaarts kwam in de 74e minuut op 2-4 door een vrije trap van Vedran Hadziavdic en kon de wedstrijd daarna rustig uitspelen. Met zijn derde treffer zorgde Bjorn Honshorst uiteindelijk voor de 2-5 eindstand. “Balen natuurlijk, maar het was toch prachtig om deze ploegen weer bij elkaar te hebben”, vond Klarenbeek-speler Wijnand Brouwer, die samen met tegenstander Jeordie Hulsebos aan de basis stond van het idee om de derby nog eens over te spelen. Hulsebos had een grote glimlach op zijn gezicht: “Ja als je deze wedstrijd dan weer speelt, dan wil je winnen ook en dat is mooi gelukt.”

Spelers, trainers en begeleiding dronken na de wedstrijd gemoedelijk een drankje in horeca De Brug van MFC Klarenbeek. Voor herhaling vatbaar, dat vond iedereen. “Maar dan misschien twee keer een half uur en niet meer de volle 90 minuten…”