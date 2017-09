Lokaal voedselnetwerk voor Brummen en omstreken

BRUMMEN – Burgemeester en wethouders van Brummen ondersteunen het initiatief van een groep inwoners om een lokaal voedselnetwerk op te zetten. Dit netwerk moet de Brummense samenleving op verschillende manieren versterken. De gemeente vraagt hiervoor een subsidie aan bij de provincie Gelderland.

In een lokaal voedselnetwerk leveren lokale agrariërs producten aan lokale afnemers, zoals zorginstellingen, bedrijven, retail, horeca en consumenten. De lokale afzetmarkt maakt agrarische bedrijven veerkrachtiger en zorgt voor een betere prijs. Hierdoor kunnen agrariërs meer aandacht besteden aan gezonder voedsel en een gezonder landschap. Ook de andere partijen in het netwerk leveren een bijdrage aan een gezonde, duurzame samenleving. Zo zetten zorginstellingen in op gezondheidspreventie en minder verspilling van voedsel.

Bewonersinitiatief Landschapsnetwerk Brummen is al gestart met het opzetten van een lokaal voedselnetwerk. Om het netwerk verder uit te bouwen, is meer tijd en professionele kennis belangrijk. Dit kan in de vorm van een tijdelijke ‘voedselcoördinator’. De provincie Gelderland biedt hiervoor subsidiemogelijkheden.